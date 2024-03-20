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Düzce'de firari dolandırıcı tutuklandı
Düzce'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişi yakalandı.Sefer DEMİR / DÜZCE
GÜNDEM 20.03.2024, 09:58
Düzce'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişi yakalandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada KOM Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik bir operasyon düzenlendi.
Çalışmada bir kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması dolayısıyla nitelikli dolandırıcılık ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 41 yıl 19 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.
Polis merkezine götürülen zanlı, yapılan işlemler sonrasında Çilimli Cezaevi'ne teslim edildi.
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