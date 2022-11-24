Düzce'de eğitim 28 Kasım'a kadar tatil edildi

Düzce’de deprem dolayısıyla eğitime verilen ara 28 Kasım Pazartesi gününe kadar uzatıldı.DÜZCE (İGFA) - Merkez üssü Düzce’nin Gölkaya ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Vali Atay açıklamasında önce 24 Kasım 2022 tarihinde okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu ardından, "Sevgili öğrenciler okullarımızı Cuma günü de tatil yaptık. Pazartesi okullarımızda görüşmek üzere" paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/Cevdet_Atay/status/1595504153022849024