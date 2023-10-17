Düzce'de drone destekli uygulama

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, şehrin huzur ve güvenliğini her alanda sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de huzur ve güvenlik denetimlerinde İHA şube ekiplerince araçlar drone sayesinde havadan takip edildi.

İhlal yapan sürücüler, kavşak ilerisinde çevirme uygulaması yapan trafik ekiplerine bildirilerek durduruldu.

İHA Şube ile Trafik Şube Ekiplerince ortak düzenlenen denetimde, kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.