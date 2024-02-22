Düzce'de doluluk oranına ulaşan baraj vanaları açıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle Tarımsal sulama gölet ve barajlarında doluluk oranı yüzde 100 oranına ulaşırken baraj ve göletlerde vanalar açılarak su tahliyesi yapıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinin Günyurdu köyünde bulunan 6,66 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip ve 8 bin dekar tarımsal alanın sulama ihtiyacını karşılayan Günyurdu Mustafa Eldemir Barajında doluluk oranı yüzde 100 oranına yaklaşırken barajda su tahliyesi işlemi için vanalar açıldı.

İlçe de 6 tane sulama göleti olduğunu belirten Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama Birliği Başkanı Erkan Karakaş ilçedeki sulama gölet ve barajlarının doluluk oranlarının yüzde 100 olduğunu ve su tutma işlemi geçtiğimiz aylarda başlanılan Dereköy barajının da dolu savağına yaklaştığını söyledi.

Karakaş, “Kış ayında ve son yağışlarla birlikte Allah’a şükür barajlarımız dolu. İnşallah çitçilerimiz bu sene su sıkıntısı yaşamayacaklar” diye konuştu.