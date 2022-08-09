Düzce'de dilenciler 3 saatte 2 bin lira toplamışlar!

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbarı değerlendirerek vatandaşların dini ve vicdani duygularını kullanarak para isteyen kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Dilenerek para topladıkları belirlenen 3 şahsın üzerinden 2 Bin TL nakit para çıktı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Dünya Düzce Günleri’ndeki kalabalığı fırsata çevirmek isteyen 3 dilenci, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine takıldı.

Yaz ayları ile birlikte artış gösteren dilencilere diğer şehirlerden gelen dilenciler de eklendi. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il dışından gelerek mendil satma bahanesiyle vatandaşlardan ve esnaflardan para dilenen şahıslar için denetim gerçekleştirdi.

Yakalanan 3 şahsın üst aramalarında çıkan 2 bin TL paraya, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereği kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Ayrıca dilenciler hakkında İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlendi.

Dilenciler sorgusunda, Dünya Düzce Günleri’ni sosyal medyadan gördüklerini ve Düzce'ye karar verdiklerini kaydettiler.