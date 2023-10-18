Düzce'de dilenci operasyonu

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir merkezinde vatandaşların duygularını su istimal ederek para toplayan dilencilere yönelik operasyonlarına devam ediyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kendilerini acındırarak, çocuklarını öne sürerek veya engelli numarası yaparak vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere Düzce'nin birçok noktasında operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda dilenciyi ele geçirdi.

Zabıta Karakoluna götürülen 23 dilencinin 13 tanesine Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım cezası uygulayan ekipler, dilencilerin üzerinden çıkan 3 bin 600 TL paraya el koydu.