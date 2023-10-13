Düzce'de deprem!

Düzce’de meydana gelen 3,1 şiddetindeki sarsıntı vatandaşlar tarafından da hissedildi.DÜZCE (İGFA) -Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkezüssü Gölyaka Hacıyakup olan bir deprem meydana geldi.

Saat 22:54’te gerçekleşen depremin şiddeti 3.1 olarak ölçüldü.

Sarsıntı vatandaşlar tarafındanda hissedildi.