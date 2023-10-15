Düzce'de deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkezüssü Gümüşova Yıldıztepe olan bir deprem meydana geldi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kandilli'den alınan bilgiye göre saat 19.57’de gerçekleşen depremin şiddeti 4,0 olarak ölçüldü.

Merkez üssü Gümüşova Yıldıztepe olan sarsıntı vatandaşlar tarafından da hissedildi.