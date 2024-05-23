Düzce'de DEAŞ operasyonu

Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün İlimiz yapılanmasında güncel olarak örgütsel toplantılar yaptıkları tespit edilen şahısların, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda, Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda Çok sayıda dijital materyal ve 3 bin 820 Amerikan Doları ele geçirildi.

4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.