Düzce'de çöpe atılan şüpheli kemikler ekipleri harekete geçirdi

Düzce'de çöpe atılan kemiklerden şüphelenen vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ekipler, kemiklerin tek tırnaklı 'at' hayvan kemikleri olduğun belirledi. Kemiklerin kim ya da kimler tarafından atıldığının belirlenmesi için geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) -Düzce'de Aziziye Mahallesi'nde bir çöp konteynırına atılan kemiklerden şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, durumu Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede çöpe atılan kemiklerin tek tırnaklı “at” hayvan kemikleri olduğunu belirledi.

Çöp konteynırında bulunan kemiklerin kim yada kimler tarafından atıldığını belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri bölgedeki iş yerlerlerinin güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceleme altına aldı.