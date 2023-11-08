Düzce'de çocuk parkının göbeğine baz istasyonu!

Düzce'de 23 Nisan çocuk parkının içine baz istasyonu kuruldu. Mahalle sakinleri çocuklarını bu parka göndermeye çekiniyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - GSM firmalarının belediyeden aldığı izinle kurduğu belirtilen baz istasyonu, çevrede oturan vatandaşlar arasında rahatsızlık oluştururken, birçok aile de çocuklarını bu çocuk parkına göndermeye çekiniyor.

Semt sakinleri, çevresi tel örgü ile kaplanan ve yaklaşılmasının son derece tehlikeli olduğuna ilişkin uyarı levhaları da konulan baz istasyonunun, çocuk parkının içine konulmasına anlam veremediklerini söyledi.

Veliler, kendileri tembihlemelerine ve engellemelerine rağmen çocukların yine de parka gittiklerini belirterek, buradan ya baz istasyonunun, ya da çocuk parkının kaldırılmasını istedi.

Bu konudaki yönetmelik açıkça, "Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlarına Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’in 6.maddesinde baz istasyonlarının park ve çocuk oyun alanların yakınında kurulamayacağı belirtilmiştir" diyor.