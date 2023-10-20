Düzce'de cinnet geçiren kocanın o anı kameralara yansıdı

Düzce'de işyerinde birlikte çalıştığı arkadaşını karısı ile farklı bir ortamda uygunsuz pozisyonda görünce cinnet geçiren kocanın bıçak darbeleriyle 15 farklı yerinden yaraladığı arkadaşı öldü. Cinnet geçiren koca, 'kasten adam öldürmek' suçundan gözaltına alındı.Haber Özel - DÜZCE (İGFA) - Düzce'de meydana gelen olay anı kameralara yansıdı.

Korkunç olay Akınlar Merası'nda yaşandı. Alinan bilgilere göre Köksal K., işyerinde birlikte beraber çalistigi Yakup Y'in hal ve hareketlerinden şüphelenerek onu takip etmeye başladı.

Yakup Y'in eşi ile buluşup Akınlar Merası'na merasina götürdügünü fark eden Köksal K. karısı ile Yakup Y' uygunsuz pozisyonda görünce cinnet geçirdi.

Yakup Y' boğaz, karın, böbrek, baldır ve kollar olmak üzere 15 farklı yerinden bıçakladı.

Taş ve sopalarla saldırısına devam eden Köksal K., karısını da 2 bıçak darbesi ile yaraladı. Çevrede bulunan vatandaşlara 'polisi ve ambulansı arayın' diverek "Deştim ben bunu" diyen Köksal K. da saldırı esnasinda kafasından ve elinden yaralandı. Yakup Y, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetmesi ile Köksal K. kasten adam öldürme suçundan gözaltına alındı.

Köksal K.'nin emniyette verdigi ilk ifadesinde, pişman oldugunu Yakup Y' karisi ile uygunsuz pozisyonda görünce cinnet geçirdigini öldürmek istemedigini sadece yaralamak istedigini belirtti.

Bu arada Köksal K'nin karisinin tedavisi ise hastanede devam ediyor. Olayla ilgili sorusturma sürüyor.