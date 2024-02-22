Düzce'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Düzce merkez Darıcı Mahallesi'nde bir evin depo kısmında yangın çıktı.

Sefer DEMİR / Haberözel tv

DÜZCE (İGFA) - Düzce Merkez Darıcı Mahallesi 5846 Sokak'ta Beytullah S'ye ait evin depo kısmında henüz belinmeyen nedenle çıkan yangın bitişikteki samanlığa sıçradı. Alevleri gören komşularının İhbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan söndürdü. Yangında, samanlık ve evin deposu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için tahkikat başlatıldı.