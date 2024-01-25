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Düzce'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM 25.01.2024, 22:05
Düzce'ye bağlı Kaynaşlı ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Karaçalı Mahallesi'nde bulunan prafabrik bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye Ekipleri yangına müdahale etti.
Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınandı ve soğutma çalışması yapıldı.
Yangın sonrasında evde yapılan incelemelerde ev sahibi Hacer T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Hacer T.'nin cansız bedeni morga kaldırılırken yangınla ilgili inceleme başlatt
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