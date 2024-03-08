Düzce'de 'Change' operasyonu!

Düzce'de emniyet tarafından yürütülen Change Otomobil operasyonu kapsamında 8 araç ele geçirildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar sonuç verdi.

Yürütülen operasyonlarda vatandaşların araç alım satım yaparken doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla; ‘Gümrük Kaçağı, Ağır Hasar Kayıtlı, Pert Kayıtlı, Çekme Belgeli’ olduğu tespit edilen 8 araç Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından ele geçirildi.

Araçların değerinin yaklaşık 6 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi.