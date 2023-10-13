Düzce'de çalınan tarım aracı sahibine teslim edildi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Dipsizgöl Köyü'nde evinin önünde park halinde bulunan tescilsiz tarım aracının (patpat) çalınması ile başlatılan soruşturma sonucunda JASAT ekipleri patpaı bularak sahibine teslim etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Düzce İli Kaynaşlı İlçesi Dipsizgöl Köyünde M.B. isimli şahsın evinin önünde park halinde bulunan tescilsiz tarım aracının (patpat) çalınması ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) soruşturma başlattı.

Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın yaptığı titiz çalışmada, tescilsiz tarım aracı (patpat) bulunarak sahibine teslim edildi.

Şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmek üzere işlemlerine başlandı.