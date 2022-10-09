Düzce'de bataklığa saplanan inek kurtarıldı

Düzce Mergiç Mahallesi'nden geçen Küçük Melen Suyu kenarında otlanırken bataklığa saplanan inek, üç gün sonra Düzce Belediyesi İtfaiye erleri tarafından kurtarıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Küçük Melen Suyu kenarında bataklığa sağlanan ineği kurtardı.

Alınan bilgiye göre Küçük Melen Suyu'nda balık tutan vatandaşlar, otlandığını düşündükleri ancak üç gündür aynı yerde gördükleri ineğin bataklığa saplanarak çıkamadığını fark etmesi üzerine Düzce İtfaiyesi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu ineği bataklıktan çıkararak bulunduğu yerden kurtardı.

Bataklıktan kurtarılan inek, geç de olsa evinin yolunu tuttu.