Düzce'de Başkan Özlü'den 1 Ağustos'a açık davet

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü dolayısıyla yerel ve ulusal basın mensuplarıyla buluştu. Başkan Özlü, 1 Ağustos'u Dünya Düzceliler Günü olarak ilan ettiklerini duyurarak, 8 gün sürecek etkinliğe herkesi davet etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Özlü aynı zamanda Ağustos ayının birinci gününü Dünya Düzceliler günü olarak ilan ettiklerini belirterek, Mutfak Sanatları Merkezinde düzenlenen kahvaltı programına katılımlarından ötürü basın mensuplarına teşekkürler etti.

Bireysel olarak Düzce’de gazetecilik görevini yerine getiren basın mensuplarının vicdanlarına güvendiğini ifade ederek konuşmasını sürdüren Başkan Özlü, “Vicdanınızın elvermediği bir işi yapmayacağınıza inanıyorum. Zaten Düzce'de görev yapan arkadaşlarımız bu konuda hassasiyet gösteriyorlar” dedi.

8 GÜN SÜRECEK ETKİNLİK PLANLANDI

Düzce’nin şehir kimliği ve sosyal bütünleşme noktasında bazı eksiklikleri olduğunu kaydederek açıklamasına devam eden Başkan Dr. Faruk Özlü, “Düzce'nin imajını daha üst noktalara taşımaya kararlıyız. Bazı eksiklerimiz mevcut, bu eksikliklerimizi ortadan kaldırmak maksadıyla faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bunlardan biri de 1 Ağustos tarihinde ilkini gerçekleştireceğimiz ‘Dünya Düzceliler Günü’ etkinleri olacak. Dünyanın her tarafından Düzcelileri kapsamasını istediğimiz bir etkinlik düzenleyeceğiz. Düzce’nin şehir kimliği oluşturmasına katkı sunmak istiyoruz. Bu manada 8’nci ayın 1’nde başlasın ve 8 gün sürsün istedik. Her yaştan gruba hitap edecek etkinlikler planladık” şeklinde konuştu.

Etkinliklerin 1 Ağustos 2022 tarihinde Konuralp Gazi türbesinde okunacak duaların ardından başlayacağını söyleyen Başkan Özlü, “Fatih Sultan Mehmet, İstanbul için ne ise Konuralp Gazi de Düzce için odur. İlk gün orada dua ederek başlangıcımızı yapacağız. Ardından Konuralp pilavı ikramımız olacak. 1 – 8 Ağustos tarihleri arasında, sekiz gün boyunca düzenleyeceğimiz birçok etkinlikle şehrimize ciddi bir hareket getirecek ve dikkatleri Düzce’ye çekeceğiz. Etkinliklerimiz sadece konserler ile sınırlı değil. 8 gün boyunca düzenlenecek konserlerin yanı sıra, paneller, şiir ve edebiyat söyleşileri, açık hava sineması, gençlik etkinlikleri ve stantlar yer alacak. Etkinliklerimize her birinizin katılımınızı ve katkılarınızı bekliyorum” diye konuştu.

Bu arada sosyal bütünleşme adına etkinliklerinin Ekim ayında düzenlenecek ‘Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme Sempozyumu’ ile devam edeceğini de basın mensupları ile paylaşan Başkan Özlü, tamamen Düzce odaklı gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek sempozyum için alanında önemli isimlerin Düzce’yi ele alacaklarını dile getirerek, “Şehrimizi birinci lige taşıyoruz. Reflekslerimiz büyükşehir refleksleridir. Biz bunu yapıyoruz. Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek diyoruz. Düzce’nin dokusunu ilmek ilmek işliyoruz” dedi.

Düzce’nin değişmesi ve gelişmesi noktasında basın mensuplarının katkılarının önemine dikkati çeken Başkan Özlü, “Siz katkı vermezseniz ilimizin imajının değişmesi de gelişmesi de mümkün olmaz. Sizlerden destek istiyoruz. Benim hedefim ve gayretim bu şehre katkı sunmak. Şehrimizin 50 yılını kalıcı şekilde planlıyoruz. Sizlerden Düzce’nin büyümesi ve gelişmesine katkı sunmanızı talep ediyorum” dedi.