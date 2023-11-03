Son Dakika

Düzce'de asansörlere sıkı denetim

GÜNDEM 03.11.2023, 13:03
Düzce'de asansörlere sıkı denetim

Düzce'de bin 487 asansörden 453'ü kullanıma kapatıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) -  Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, son günlerde ülke genelinde yaşanan asansör sorunlarıyla ilgili Düzce’de yapılan denetim
çalışmaları ve alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.

Düzce’de 2023 yılı itibariyle kamu ve özel bina olmak üzere 1487 asansörün mevcut olduğunu paylaşan müdürlük, herhangi bir sorun yaşanmaması için sık periyotlar eşliğinde denetim mekanizmasını yerine getirdi.

Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Düzce Merkez sınırları içinde 2012 yılından itibaren kuruma kayıtlı montajı tamamlanmış, asansör işletme bakım yönetmeliğine göre  A tipi muayene uygunluk raporlarına istinaden tescil işlemi yapılmış şekilde bu yıl itibariyle Kamu ve Özel bina olmak üzere 1487 adet asansörün mevcut olduğunu söyledi.

453 ADET ASANSÖR KULLANIMA KAPATILDI

2023 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilen denetimler neticesinde 426 adet güvensiz Kamu ve Özel bina asansörünü Sedaş İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde güvenli hale getirilinceye kadar elektriklerinin kesilmesini sağlamak suretiyle kullanıma kapattıklarını belirten Aydın, “2023 yılı Ekim ayında ise 27 adet güvensiz Kamu ve Özel bina asansörlerini yine can ve mal güvenliği kapsamında Sedaş il Müdürlüğüne yazarak güvenli hale getirilinceye kadar elektriklerinin kesilmesini sağlamak suretiyle kullanıma kapattık. Toplam da 453 adet asansörün güvenli hale getirilmesi için bu işlemi gerçekleştirmiş olduk. Düzce Belediyesi olarak Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri birinci önceliğimiz. Bu durum bundan sonrada bu şekilde devam edecek. Denetimlerimizi daha da sıkı şekilde sürdüreceğimizi vatandaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Kasımpasa 10 18
6. Trabzonspor 10 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 10 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Villarreal 11 12
13. Getafe 11 12
14. Sevilla 10 10
15. Cadiz 11 10
16. Mallorca 11 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 11 6
20. Almeria 11 3