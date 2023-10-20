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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM 20.10.2023, 15:49
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Uyuşturucu Madde Ticareti suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Otoyolunda bir operasyon yapıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde taşıyabileceği değerlendirilen araçlar üzerinde otoyol Düzce kesiminde yapılan denetimlerde Diyarbakır'dan gelip İstanbul'a gitmekte olan 34 plakalı araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada M.A.B Diyarbakır 1999,suç kaydı bulunan, şahsa ait 5 parça halinde toplam 8 kilo 94 gram Skunk maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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