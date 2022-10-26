Düzce'de akşam çalınan gece yarısı bulundu

Düzce’de akşam saatlerinde çalınan 2 adet motor mahalle gençlerinin dikkati sayesinde gece yarısı bulundu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay gece 01.30 sularında Cumhuriyet Mahallesi Dereli Tütüncü Caddesi'nde yaşandı.

Mahallede motorları ile tur atan gençler 3 kişinin bir motorun başında oturduğunu gördüklerini tanıdık olmaları üzerine kişilerin yanına yaklaşınca 3 kişinin motora binip kaçmak istediklerini fark etti. Bağırarak müdahale ettikleri 3 kişinin yaya kaçtıklarını belirtti. Bir motorun olay yerinde diğer, motorun da 30 metre ilerideki çöp konteynırının yanında bulduklarını ve hemen 112 ihbar hattını arayıp durumu bildirdiklerini kaydeden gençlerin ihbarı ile olay yerine gelen ekipler, motorlardan bir tanesinin plakasının yarısının kesik olduğunu gördüler.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda motorların akşam saatlerinde çalınan ve çalıntı ihbarı yapılan motorlar olduğunu tespit etti.

Olay yerinden kaçan hırsızlık şüphelisi kişilerler ile ilgili yakalanması için çalışmalar sürüyor.