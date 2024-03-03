Düzce'de 'AK Parti' afişlerinde büyük hata!

Düzce'de kentin bir çok noktasına asılan pankartlar ve tanıtım reklamlarında AK Parti yazmayı unuttular!haberozel.com.tr / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin her yerinde pankartlar ve tanıtım reklamları asılmaya başlanırken, belediye başkan adaylarının tanıtım afişlerinde AK Parti'nin yaptığı hata görenleri şaşırttı.

AK Parti'nin hazırlattığı afişlerde parti isminin eksik yazılması gözlerden kaçmadı.

Parti logosunda bulunan "AK PARTİ" yazısının yerine "AK PA" şeklinde hazırlanması ve bunun fark edilmemesi şaşkınlıkla karşılandı.

Vatandaşların tepkisi asılan afişlerde önem arz eden parti isimleri ve logolarında bu şekilde hata yapılması, şehri yönetmek için talip olan AK Parti ekibinin ne kadar dikkatsiz olduklarını bir kez daha göstermiş oldu şeklinde yorumlandı.