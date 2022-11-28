Düzce'de 5 günde 433 artçı deprem kaydedildi

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, Düzce'de yaşanan 6,0'lık depremin ardından geçen 5 gün boyunca aynı bölgede toplamda 433 artçı depremin yaşandığını açıkladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, Düzce'de 23 Kasım'da merkez üssü Gölyaka'da saat 4.08'de meydana gelen yaşanan 6.0 lık depremin ardından 28 Kasım saat 18'e kadar bölgede en büyüğü 4,6 büyüklüğünde 433 adet artçı sarsıntı olduğunu duyurdu.

Özener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem çözümüne ilişkin grafiksel tablolara da yer verdi.