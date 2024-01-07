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Düzce'de 3 gündür haber alınamıyordu... Ölü bulundu
GÜNDEM 07.01.2024, 09:44
Düzce 'de yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadının cesedine ulaşıldıSefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı üzerinde ikamet etmekte olan 63 yaşındaki Sebiha Asan'dan yakınları 3 gündür haber alamıyordu.
Akrabalarının durumu polis ve sağlık ekiplerin haber vermesi üzerine ekipler eve girdiklerinde yaşlı kadının öldüğü tespit edildi.
Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemeler sonrasında cansız beden otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Olayla ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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