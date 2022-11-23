Düzce'de 21 artçı meydana geldi... Eğitime 1 gün ara verildi

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla 21 artçı deprem meydana gelirken, artçı depremlerin en büyüğü 4,2 olarak ölçüldü. Düzce genelinde eğitime bir gün ara verildi. İlk belirlemelere göre Düzce'de 1'i ağır 22 yaralı var.DÜZCE (İGFA) - AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındığı kaydedilirken, enerji kesintileriyle ilgili de açıklamada bulundu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 05.04 itibariyle 18 artçı deprem meydana geldiğini kaydetti.

Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintilerinin uygulandığını kaydederken, "Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" denildi.

Bu arada Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya AFAD ekipleri bölgeye sevk edildiği bildirildi.

BAKAN SOYLU: PANİK İLE ATLAMA DIŞINDA 112’YE HENÜZ BİLGİ ULAŞMADI!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Düzce Valiliği, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmadığı ve ekiplerin saha taramasının devam ettiğini duyurdu.

Vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Bakan Soylu, “İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Eskişehir, Zonguldak, Sakarya, Bilecik, Bolu, Karabük, Bartın vilayetlerinde ekiplerimize herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. Panik ile atlama dışında 112’ye henüz bilgi ulaşmamıştır. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir” ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, can kaybının olmadığı depremle ilgili panikle birlikte atlamalardan dolayı yaralanmaların meydana geldiği, bazı noktalarda bir kaç ahırın yıkıldığı bilgisinin kendisine ulaştığını kaydetti.

VALİ ATAY: DÜZCE'DE EĞİTİME 1 GÜN TEDBİR AMAÇLI ARA!

Düzce Valisi Cevdet Atay da, yaşanan deprem dolayısıyla tedbir amaçlı Düzce genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Vali Atay, AFAD ve 112 ekiplerine şu ana kadar ulaşan can kaybı bilgisi bulunmadığını belirterek, "Hepimize çok geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, saat 04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde son durumu paylaştı.

Bakan Koca, "Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.