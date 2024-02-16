Düzce'de 2 katlı evde yangın paniği 

Düzce'de iki katlı müstakil evde çıkan yangında bir kat kullanılamaz hale gelirken binada maddi hasar oluştu.Sefer DEMİR / Düzce (İGFA) - Düzce'nin Merkez Arapçifliği Mahallesi 2922 sokakta meydana gelen olayda Orhan Güler'e ait iki katlı müstakil evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Komşusunun patlama seslerini fark etmesi üzerine olayı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Vatandaşlar İtfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanları ile yangına müdahale etti.

Pazarlarda seyyar satıcılık yaptığını ifade eden Güler Evin alt katını ayakkabı deposu olarak kullandığını ve alt katın yangın sonrasında tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrasında Güler'im toplam zararının yaklaşık olarak 600 bin TL olduğunu aktardı.

Ekipler yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlattı.