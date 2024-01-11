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Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı
GÜNDEM 11.01.2024, 09:28
Düzce Merkeze bağlı Hatipli Ketenciler köyü Ketenciler Sokak’ta bulunan orman içindeki iki katlı evde yangın meydana geldi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Hatipli Ketenciler Köyü'nde evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.
Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler, sokakların dar olmasından dolayı itfaiye araçları ile ilerlemekte zorluk yaşadı.
Bunun üzerine ekipler, gerekli ekipmanlarıyla koşarak yangın yerine geldi.
Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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