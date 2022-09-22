Düzce Boğaziçi'nde belediye başkan adayı ölü bulundu

Düzce'nin Boğaziçi Beldesi'nde sabah erken saatlerde evinden çıkan ve ailesinin bir daha haber alamadığı bir kişi akşam saatlerinde eski fabrika bahçesinde ölü bulundu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay dün gece Düzce’nin Boğaziçi Beldesi Kabalak Köyü mevkisinde meydana geldi.

Boğaziçi Beldesi'nde oturan Selman Dinler (45) sabah erken saatlerde evinden çıkarak bir daha geri dönmedi.

Ailesinin ulaşamadığı Dinler, D-655 karayolu kenarında bulunan terk edilmiş bir su fabrikasının bahçesinde vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

Yüzünden ve omzundan yaralandığı tespit edilen Dinler’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Dinler’in 2019 yılında İYİ Parti Boğaziçi Belediye Başkan adayı olduğu öğrenildi.