Düzce Belediyesi'nde zamlı maaşlar belli oldu

Düzce Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir görüşmeleri devam eden bin 500 kişiyi yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imza altına alındı.Mustafa KIR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi yoğun katılımla ve mehteran gösterisi eşliğinde imzalandı.

Taçmahall Kuşçuoğlu Düğün Salonunda gerçekleştirilen imza törenine Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir, Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkan Yardımcısı Ali Kemal Esen, Düzce BELKA İnsan Kaynakları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Sinan İnan, belediye başkan yardımcıları, sendika temsilcileri ve belediye çalışanları ile basın mensupları katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Özlü, “Görüşmelerimizi tamamladık ve uzlaştık. Araştırdık ve maaşlarımızı ortalama 12 bin 650 TL olarak belirledik" dedi

Daha sonra imzaların atılması ardından hediye takdimleri ve fotoğraf çekimi yapıldı.