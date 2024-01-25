Düzce Anadolu Otoyolu'nda uyuşturucu operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ile yakalan iki şahıs adli makamlarca tutuklandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolunda operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.A ve O. Y adlı şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 2 parça halinde toplam 70 gram Metanfetamin maddesi ve 1 Adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.