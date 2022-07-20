Düzce 4,2 sallandı!

Düzce'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Cevdet Atay, sosyal medya hesabından olumsuz bir ihbarın olmadığını duyurarak, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.DÜZCE (İGFA) - AFAD saat 22.49'da Düzce'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 16.47 kilometre olarak kaydedildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce merkezli depremi sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Atay yaptığı paylaşımda, "20.07.2022 Günü saat 22:49 sıralarında merkez üssü Düzce olarak belirlenen 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Düzceli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.