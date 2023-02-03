Duyanlar duymayanlara anlatsın... Tünelin yatırım maliyeti 6 yılda karşılandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nden açıldığı günden itibaren 100 milyon araç geçtiğini bildirerek, tünelin ülke ekonomisine 6 yıllık toplam katkısının ise 1,2 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi'nde basın açıklaması yaptı, ardından Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu aracın sahibine hediye takdim etti.

Bazılarının hayal bile edemediği Avrasya Tüneli’nin temelini 2011’de attıklarını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nin dünyanın en başarılı mühendislik projelerinden birisi olduğunun altını çizerek, projenin büyük ve güçlü Türkiye’nin eseri olduğunu söyledi.

Avrasya Tüneli’nin İstanbul Boğazı’nı deniz tabanının altından geçen 5 bin 400 metre uzunluğundaki iki katlı tüneli de kapsayan toplam 14 bin 600 metrelik bir güzergahta, Kazlıçeşme ile Göztepe arasında inşa edildiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, proje süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

“19 Nisan 2014’te Asya kıtasındaki Haydarpaşa Şantiyesi’nde tünel kazı çalışmalarını başlattık. Projede en zorlu bölüm olan tünel delme çalışmalarını planlanandan 8 ay önce tamamladık. 13,7 metre kazı çapı ile o dönemde dünyanın 6’ncı büyük TBM’i ile tünel delme çalışmalarını yürüttük. Günde yaklaşık 10 metre kazı yaparak Haydarpaşa Limanı'ndan Cankurtaran'a kadar olan 3 bin 400 metreyi 1,5 yıldan kısa sürede geçerek 2015 yılı içerisinde tünel delme işlemlerini bitirdik. 20 Aralık 2016 tarihinde de hizmete açtık, milletimize sunduk. Hizmete girdiği ilk günden itibaren uluslararası saygın kuruluşlardan sayısız ödül alan Avrasya Tüneli ile İstanbul’un doğal güzelliğini ve siluetini hiç etkilemeyen, ekolojik dengeleri gözeten, deniz yaşamına zarar vermeyen, çevre dostu bir ulaşım altyapısına kavuştu. İstanbul’un güney aksındaki ulaşım mesafelerini yaklaşık 10 kilometre kısaltarak Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğu 5 dakikaya indirdi. Her gün 10 binlerce İstanbulluyu bir kıtadan diğerine taşıyor.”

2025’TE GELİRLERİMİZ, YAPACAĞIMIZ ÖDEMELERİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Bakan Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nin yanı sıra bugüne kadar; Türkiye’yi geleceğe taşıyan ve dünyayı Türkiye’ye bağlayan nice dev yatırım Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile hayata geçirdiklerini aktardı. Yatırımın gerçekleştirilmesi ve işletme aşamalarında özel sektörün hızlı karar alabilme ve ileri teknoloji kullanma yeteneğini de kullandıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nin sağladığı faydaları örnek olarak vererek, 2022 yılında Avrasya Tüneli’ni kullanan araçların yüzde 93’ünün otomobil, yüzde 6’sının minibüs ve yüzde 1’inin motosiklet olduğunu kaydetti.

"DUYANLAR, DUYMAYANLARA ANLATSIN!"

1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin kullanımına izin verilen tünelden 2022 yılı içerisinde 256 bin 264 motosiklet geçişi gerçekleştiğinin altını çizen Karaismailoğlu, araçların tüneli tercih etme oranının Asya yönünde yüzde 50,3, Avrupa yönünde yüzde 49,7 olarak gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Ülke ekonomisine 6 yıllık toplam katkısı 1,2 milyar dolara ulaşan tünelin ekonomiye katkısı ile yatırım maliyetinin 6 yılda karşılandığını belirterek, "Duyanlar duymayanlara anlatsınlar lütfen” dedi.

100 MİLYONUNCU ARAÇ SAHİBİNE HEDİYE



Bu arada Avrasya Tüneli’nin, teknik özellikleri ve saymakla tükenmeyecek faydalarının yanında dünyanın en özel ve ender mühendislik projelerinden biri olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, bugün itibarıyla Avrasya Tüneli’nden açıldığı günden itibaren 100 milyon aracın geçtiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, “6 yıldır vatandaşlarımızın yolunu, seyahat süresini kısaltan, güvenliği ve konforunu artıran dünyanın en önemli mühendislik projelerinden biri ola Avrasya Tüneli İstanbul’a ülkemize uzun yıllar hizmet etmeye devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.