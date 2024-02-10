Dur ihtarına uymayan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Bilecik'te dur ihtarına uymayan araçta uyuşturucu madde ve silah yakalandı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Söğüt İlçesinde Trafik Jandarması ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bir otomobil ekiplerin dur ihtarına uymayıp kaçtı.

Yapılan araştırmada araç sürücüsü H. K.'nın arabayı ilçe merkezinde bıraktıktan sonra S. K.'nın aracıyla kaçmaya devam ettiği tespit edildi. H.K. köy yolunda Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada yaklaşık 5 gr uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 14 adet 12'lik tüfek fişeği ve 6 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile mevcutlu olarak Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır.