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Dur ihtarına uymayan araçta çok sayıda mermi ele geçirildi
GÜNDEM 06.12.2023, 09:21
Keşan’da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 42 adet tabanca mermisi ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anafartalar Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç sürücüsü dur ihtarına uymayarak kaçtı.
Polis ekipleri, takibe aldıkları aracı Cumhuriyet Mahallesi Kalebayırı Sokak üzerinde durdurdu. Araç içerisinde bulunan M. A. isimli sürücü ile A. Y. ve B. B. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Yapılan aramada, aracın ön yolcu koltuğunun altında 42 adet 9*19 mm tabanca mermisi ele geçirildi. Araç sahibi A. Y., mermilerin kendisine ait olduğunu beyan etti.
Şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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