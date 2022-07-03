Dünyanın gözü Atmaca’da! Atmaca ilk atışını yaptı

Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi Atmaca ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi Atmaca ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi” denildi.