Dünyanın geleceğine Kocaeli farkındalığı

Türkiye’de yerel yönetimler düzeyindeki en kapsamlı dönüşüm seferberliği olan Kocaeli Büyükşehir’in ‘’Daha azıyla daha çok dünya Sıfır Atık Festivali’’ başladı. Programa katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, farkındalığı Kocaeli’den tüm Türkiye’ye ve dünyaya ulaştıracaklarını söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dünyanın tüm canlılar ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir yer olması konusunda farkındalık oluşturmak adına düzenlediği Sıfır Artık Festivali açılış programıyla başladı.

Türkiye’de yerel yönetimler düzeyindeki en kapsamlı dönüşüm seferberliği olan ve “Daha azıyla daha çok dünya” temasıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nin açılış programına katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Burada çok güzel bir farkındalık hareketi başlatıldı. Bu farkındalığı Kocaeli’den tüm Türkiye’ye ve dünyaya ulaştıracağız” dedi.

Atıksız yaşamlar kurgulamayı ve 7’den 70’e herkese çevre bilincini oluşturulmayı hedefleyen festival geniş bir katılımla başladı. Kocaeli Kongre Merkezindeki festivalin ilk gününe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Kurum, festival kapsamında yapılacak tüm etkinliklerin evlatlarımıza yaşanabilir bir dünya ve yaşanabilir bir Türkiye’ye vesile olmasını yürekten temenni etti.

"Sanayileşme, şehirlerin yapısı, altyapısı, üst yapısı, doğal yaşamı da bu sanayileşmeyle birlikte derinden etkilendi" diyen Bakan Kurum, "160 yıl önce üretilen bir plastik bugün hala doğada yaşamakta. Ve her şeyi kabul eden toprak plastiği de bağrına basıyor. Oysa plastik toprağı sessizce zehirliyor. Ve toprağa masumca sarılan plastik, denizde maalesef balıklarımız için yemek taklidi yapıyor. Kullanıp atılan pet şişeler, poşetler, hastalıklardan korunmak için takılan maskeler, ağ oltaya takılarak, balıklarla birlikte soframıza da yemek olarak geliyor. Hiçbir şeyi iki kere kullanmak istemeyen 21. yüzyılın insanı yani bizler pipetin pimini çekip suya bırakıyoruz. Poşeti ateşleyip toprağa salıyoruz. Toprağa suya karışan plastikler bizi korkutmuyor. Telaşa düşürmüyor. Çünkü plastik bizi ve dünyayı hemen öldürmüyor. İnsanlık eliyle kendi elimizle yaptıklarımızın olumsuz sonuçlarını aslında küresel büyüklükte bir çevre kirliliği ve sonucunda da her geçen gün daha da büyüyen iklim kriziyle yaşıyoruz” diye konuştu.

“EKOSİSTEMLE DAHA UYUMLU YAŞAMALIYIZ”

Sıfır Atık konusunda söyleyecek sözü olan herkesin bu festivalde yer alacağına dikkat çeken Başkan Büyükakın, yıllardır bilinen söylenen limit aşım günü diye bir gün olduğunu belirterek, "Genellikle bir yıl içinde hesaplanır. 1970’li yıllarda bu aralık ayına tekabül ederdi. Günümüzde temmuz ayına tekabül ediyor. Yani bu yılın yarısında tüm yıl tüketeceğimizin hepsini tüketiyoruz. Çocuklarımızdan borçlanıyoruz. 2050 yılına varıldığında bugün sahip olduğumuzdan 3 kat daha büyük bir dünyaya ihtiyacımız olacak. O zaman geleceği düşünürsek üretim ve tüketimimizi gözden geçirmek gerekiyor. Atığı azaltmalı, enerjiyi daha verimli kullanmalı ve ekosistemle daha uyumlu yaşamalıyız. Bu konuda sadece farkındalığı artırmakla kalmadan harekete de geçmeliyiz” açıklamasını yaptı. İnsanın yarattığı hızlı tüketim döngüleri sonucunda tabii kaynakların büyük bir hızla yok olduğuna vurgu yapan başkan Büyükakın, konuşmasını bir Kızıldereli şefin şu sözleriyle tamamladı: “Dünya anamızdır. Dünyaya ne kötülük olursa oğullarına da aynı kötülük olur. Son balık tüketildiğinde beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu öğrenecektir" diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN ÖNDER VE LİDER ŞEHRİ”

Başkan Büyükakın’ın ardından kürsüye gelen Kocaeli Valisi Yavuz, “Bu festivalimizin çevrenin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmesini temenni ediyorum. Ama bir şeyin altını çizmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi ilimiz, bilim, sanayi ve teknoloji üssü olduğu kadar aynı zamanda inovasyon merkezi. Türkiye'nin her alanda önder ve lider şehri. Türkiye'yi dünyayla yarıştıran bir şehir. O nedenle de ilimize de çevre anlamında da elbette liderlik yakışır. Bugün de çok kıymetli Büyükşehir Belediye başkanımızın katkılarıyla böylesine bir festival düzenlendi” dedi.

ŞEHİR TİYATROSUNDAN BİR İLK: ÇÖP ATLAS

Festivalin açılışında Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nun davetlilere bir sürprizi vardı. Şehir Tiyatrosu dünyada örneklerine çok az rastlanan, Türkiye’de ise belki de ilk kez bu boyutlarda sergilenecek bir oyun hazırladı. Çöp Atlas adındaki oyunda Şehir Tiyatrosu oyuncuları birebir boyutlardaki kuklalarla dünyayı nasıl kirlettiğimizi bir çocuğun gözünden anlattı.

Şehir Tiyatrosunun festival için hazırladığı ve ardından repertuvarına almayı planladığı oyun çok beğenildi.

GERİ DÖNÜŞÜM GÖSTERİSİ

Festivalin açılış programının sonunda ise ünlü moda tasarımcısı ve sürdürülebilir tekstil konusunda önemli çalışmalara imza atan Dilek Hanif liderliğinde KO-MEK’teki eğitmenler ve kursiyerlerle hazırlanan bir sıfır atık gösterisi gerçekleşti.

Modacı Dilek Hanif, haftalar süren bir çalışmayla KO-MEK kursiyerlerinin evlerinden getirdiği çarşaf, bez peçete ve kullanılmış kumaşlardan 15 parçalık kıyafet tasarladı. KO-MEK usta öğreticileri, tarafından yeniden hayat verilen eserlerden oluşan gösteri çok beğenildi.