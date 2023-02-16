Dünyadan destek ve taziye mesajları sürüyor

Dünyanın farklı ülkelerinden, Türkiye’deki afet için destek ve taziye mesajları gelmeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar görenler için dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gönderilen ayni ve nakdî afet desteği aralıksız devam ediyor.

İletişim Başkanlığı'ndna aktarılan habere göre, 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen afetzedeler için Gürcistan, Suudi Arabistan, Belçika, Norveç, Kazakistan, İspanya, Libya Ulusal Birlik Hükûmeti, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden ayni ve nakdî yardımlar gelmeye devam ediyor. Yardımların bir kısmı afet bölgelerindeki depremzedelerin istihdamını kolaylaştırırken bir kısmı ise bölgenin yeniden inşasını amaçlıyor.

Afet bölgesine gönderilen maddi desteklerin yanı sıra Avustralya ve Avusturya, başsağlığı ve taziye mesajlarını iletti.

NATO, Metallica-All Within My Hands (AWMH), İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ve Nijerya-İşleri Yüksek Kurulu (NSCIA) gibi dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşları, afet bölgelerindeki depremzedeler için taziye ve başsağlığı dileklerinde bulunarak maddi ve manevi destek sağladı. Bununla beraber küresel dünya piyasasının önde gelen şirketlerinden Servier Grup, afet bölgelerine nakdî yardımda bulundu.

Metallica, Patti Smith, Madonna, Erbolat Tölepbay, Eljif Elmas, Gheorghe Hagi, Gica Popescu ve Mame Thiam gibi dünyaca ünlü isimler, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla afet bölgesine yardım çağrısında bulundu.