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Dünyada stratejik iletişim İstanbul'da tartışıldı

GÜNDEM 02.12.2022, 18:26
Dünyada stratejik iletişim İstanbul'da tartışıldı

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’nde değişen dünyada stratejik iletişim tartışıldıİSTANBUL (İGFA) - İletişim uzmanları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit) değişen dünyada stratejik iletişimin önemini ele aldı.

İstanbul TİM Maslak Gösteri Merkezi'nde stratejik iletişim alanında küresel konuların ele alındığı zirvenin ilk paneli "Değişen Dünyada Dayanıklılık için Stratejik İletişim" oldu.

İsrail Hükûmet Basın Ofisi Direktörü Nitzan Chen, burada yaptığı konuşmada, Türkiye-İsrail ikili ve iletişim ilişkilerinin Yair Lapid'in başbakanlığı döneminde yeni bir ivme kazandığını ve toplumlar arasındaki ilişkileri de etkilediğini söyledi.

Basın ofisinin "İsrail'deki gazetecilik ve iletişim alanında büyük rol oynadığını" kaydeden Chen, ofisin "güvenilir ve erişilebilir bilgi için yabancı medyayla el ele çalıştıklarını" anlattı.

Chen, İsrail'de 30 yıldan fazla bir süre gazetecilik yaptığını belirterek, ülkesindeki yabancı medyanın önemine de değindi.

Venezuela İletişim Planlaması ve Strateji Bakan Yardımcısı Edgar Lorenzo Padron Castillo da konuşmasında "gerçeğin" önemini vurguladı.

"Siyasi ve kurumsal söylem önemlidir." diyen Castillo, siyasetin sadece geçmişten değil, gelecekten de bahsetmek ve gelecekteki günlere dair taahhütlerde bulunmak olduğunu kaydetti. Castillo, "Bu sadece kültürle ilgili değil, insanlara ne iletmek istediğimizi gösteren bir kanal." dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Malezya Kriz Yönetim Merkezi Kurucusu Nordin Abdullah ise "belirli içerikler üreten" sosyal medya şirketlerini düzenlemek için Avustralya'da benimsenen çeşitli politikalardan bahsetti. Abdullah, sosyal medya şirketlerinin işleyişini denetlemenin mümkün olduğunu söyledi.

Polonya’nın eski Estonya ve Slovakya Büyükelçisi, NATO Moskova Enformasyon Ofisi eski Direktörü Tomasz Chlon da Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı başlatmadan önceki ve sonraki iletişim stratejisini karşılaştırdı.

Kuzey Makedonya Hükûmet Sözcüsü Dusko Arsovski ise ülkesinin dijital dünyada da var olduğunu ve özellikle komşu Yunanistan ile 2018 anlaşması kapsamında adını değiştirdiğinde bazı zorluklarla karşılaştığını söyledi.

ZİRVE YARIN DA DEVAM EDECEK

Stratejik iletişim alanındaki küresel konuların ele alındığı Stratcom Summit 2022, yarın devam edecek. "Belirsizlik Çağında Stratejik İletişim" temasıyla düzenlenen zirveye, 24'ten fazla ülkeden 52 konuşmacı ve 3 binin üzerinde katılımcı katılıyor.

Etkinlik alanında ayrıca İletişim Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı ve Türk Hava Yolları ile Google ve YouTube stantları yer alıyor. Kültürel faaliyetleri ve yan etkinlikleri ile iletişim alanının çok yönlülüğünü gösteren ve alanında öncü bir platform olan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2022, iletişim alanında profesyonellik, yönetişim, dayanıklılık ve liderlik kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

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