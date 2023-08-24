Dünyada parmakla gösteriliyor... Çöp olarak çıktığı eve elektrik olarak dönüyor!

Büyükşehir Belediyesi, SEKAY’da her gün tonlarca katı atığın dönüşümüyle milyonlarca kWh elektrik üreterek Sakarya ekonomisine katkı sunuyor. 500 dönümlük tesis ve depolama alanı üzerine kurulu Türkiye’nin en büyük katı atık entegre tesisi cam, metal, kâğıt ve plastik atıkların vatandaşlara elektrik olarak dönüşünü sağlıyor. SEKAY, “çevreci proje” alanında dünyada parmakla gösteriliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından atıkların bertarafıve katma değere dönüşmesi için hayata geçirilen SEKAY projesi binlerce kişinin kullanımını karşılayan enerjiyi üretiyor.

Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak, tüketim kültürünün neden olduğu olumsuzlukları minimum seviyeye indirmek ve dünyanın içinde bulunduğu enerji kıtlığında Türkiye’yi dışa bağımlılıktan kurtaracak bir örneği teşkil etmek için faaliyete alınan Sakarya Katı Atık Entegre Tesisinde (SEKAY) bugüne dek milyonlarca kWhelektrik enerjisi ekonomiye kazandırıldı. Ayrıca bu tesiste cam, metal, kâğıt ve plastik atıklar da ayrıştırılarak hammadde olarak ikinci kez tüketime kazandırılıyor.

Sakarya’da sokaklarda bulunan her çöp tenekesine bırakılan çöp bu tesise gelerek geri dönüşümün bir parçası oluyor.

Tesise 16 ilçeden günlük toplam bin ton çöp geliyor. Bu da Sakarya’da her vatandaş günlük ortalama 1 kilogram çöp meydana getirdiğini gösteriyor. Bu çöpler katı atık entegre tesisinde işlenerek geri dönüşüme, enerjiye ve gübreye dönüştürülüyor. Çöp olarak nitelendirilen her şey tüketim odaklı yaşamda ikinci kez nitelik kazanıyor. Bu sayede çöpler, tekrar ekonomiye kazandırılmış oluyor.

Sıfır atık projesi kapsamında hayat geçirilen SEKAY ile bir yandan enerji üretilerek bir yandan da üretim döngüsüne tekrar kazandırılan hammadde ile şehrin katma değer üretimi artıyor. Buraya gelen günlük bin ton çöp öncelikle ayrıştırma merkezimize gidiyor ve burada cam, kâğıt, plastik, organik atıklar olmak üzere ayrıştırılıyor.

Gelen çöplerin yüzde 30’luk kısmı zemini mebran ve dere çakılı ile örtülü olan düzenli depolama sahasında muhafaza edilip çürütülerek borularla metan gazı elde ediliyor. Zeminde serili olan mebran ve dere çakılı sayesinde toprağa sızıntı engellenerek çöpün toprağı ve dolayısıyla çevreyi kirletmesi engelleniyor. Kalan yüzde 70’lik kısımdan ayrıştırılan cam, kâğıt, metal ve plastik geri dönüşüm ile hammadde olarak yeniden piyasaya geri dönüyor.

BİNLERCE KİŞİNİN ENERJİSİ

İnsanı merkeze alan bir anlayışla hareket eden, çevre projeleriyle ülkenin örnek gösterilen belediyelerinden biri olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SEKAY projesi ile14,04 MW/h üretim kapasitesi ile bugüne dek milyonlarca kWh elektrik enerjisini çöpten üretti. Binlerce kişinin günlük elektrik tüketimini karşılayan tesis, fosil yakıtların çevre kirliliği oluşturarak gösterdiği performansa karşılık, karbon emisyon salınımını asgari seviyelerde tutarak çevreci bir üretim örneği oluyor. Bu proje, Türkiye genelindeki tüm yerel yönetimler ve dünyanın dört bir yanındaki belediyeler tarafından yakından inceleniyor.