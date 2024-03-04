Dünyada ilk... Üsküdar Çocuk Köyü açıldı

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi tarafından Küçüksu Mahallesi'nde yapımı 4 yıl süren ve 1 milyar lira yatırımla gerçekleşen Üsküdar Çocuk Köyü Projesi törenle İstanbullu çocukların hizmetine açıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'uın Üsküdar ilçesinde herkesin ücretsiz olarak faydalanabileceği ‘’Üsküdar Çocuk Köyü’’ toplamda yaklaşık 82 bin metrekarelik alana kuruldu.

Üsküdar Çocuk Köyü genel olarak ‘’Eğitim Teması’’ ve ‘’Orman Teması’’ olarak iki kısımdan oluşurken, eğitim teması kısmında köy meydanı, köy çeşmesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, amfi, gölet, bostan, su değirmeni, serender, köy konağı, çarşı, restoran, köy camisi, şadırvan, wc, çocuk atölyeleri, köy kahvehanesi, idari bina, at çiftliği, ahır, ağıl, kümesler ve otopark fonksiyonları bulunuyor.

Orman teması kısmında ise çocuk oyun alanları, piknik alanları, manzara seyir terası, meyve bahçesi, şelale, yeşil köprü ve arkatlı yol, wc, macera parkı, bilyeli araba parkuru fonksiyonları yer alıyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yaptığı açılış konuşmasında artık kendi köyü dışında Üsküdar’da da bir köyünün olduğunu belirterek, Üsküdar Çocuk Köyü projesinin nasıl başladığını anlattı.

"Türkiye'de ve dünyada da çok örneği olmayan böylesi bir projeyi duyduğumuzda biz de heyecanlandık" diyen Kurum, "Toki başkanımızla birlikte hızlı bir şekilde bu projenin yapım sürecini başlattık. Bugün bu 85 bin metrekarelik alanda Üsküdar’ın göbeğinde aynı zamanda Beykoz'un, Ümraniye'nin hemen sınırında yer alan ve İstanbul'da hem nefes alacağımız hem de çocuklarımızın burada huzur içerisinde vakit geçireceği bir projeyi hamdolsun kazandırmış olduk. Bu bizim için çok önemli bir mutluluk.’’ dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise konuşmasında Üsküdar Çocuk Köyü’nün bugüne kadar gerçekleştirdiği en özel projelerden biri olduğunu söyledi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Çocuk Köyü’ne herkesin sahip çıkacağından kuşku duymadığını kaydetti.

ÇOCUKLAR DEĞİRMENDE UN ÖĞÜTECEKLER

Köy restoranında köy yemeklerinin ve taze pişmiş köy ekmeğinin ikram edildiği, köy çarşısında dükkanların bulunduğu, köy kahvehanesinde çay kahve eşliğinde söyleşilerin olduğu bir köy meydanı yer alıyor. Çocuk atölyelerinde çanak çömlek yapımından ekmek yapımına birçok faaliyet bulunuyor. Ayrıca özel olarak inşa edilen su değirmeninde çocuklar buğdayın una dönüşümünü gözlemleme imkanı bulabiliyor. Gölet etrafında etkinliklerin yapılacağı çayırlıklar yer alırken çocukların ekip biçebileceği tarım alanları ve çiftlik hayvanlarını (at, eşek, inek, koyun, kuzu, tavuk, horoz vb.) gözlemleyebilecekleri ortamlar da Üsküdar Çocuk Köyü’nde hayata geçirildi.

Camisi, çeşmesi, kahvehanesi, köy konağı, çiftliği, tarım alanları, göleti, deresi, şelalesi, değirmeni, meyve bahçeleri, piknik alanları ve bilyeli araba parkuru ile Üsküdar Çocuk Köyü kent içindeki çocukların köy hayatını deneyimleyebilecekleri orijinal ve gerçek bir imkan sunuyor.