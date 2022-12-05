Dünyada ilk... Braille alfabeli atık

Dünya’da ilk defa Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen görme engelli vatandaşlara özel mobil atık getirme merkezini hizmete sundu.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Belediyesi, görme engelli vatandaşlara özel mobil atık getirme merkezini Türkan Sabancı Görme Engelliler Orta Okulu’nda hizmete sundu.

Dünyada ilk defa hizmete sokulan bu merkez ile birlikte görme engelli vatandaşlar geri dönüşüm atıklarını ayırt ederek atabilecek.

Atık dönüşüm merkezinde bulunan atık bölümlerinde sesle tepki veren sensörler ve Braille alfabesi ile atık bölümlerini, görme engelli vatandaşlar öğrenmiş olacak.

Toplanan geri dönüşebilir atıklardan elde edilen gelirle, ihtiyaç sahibi vatandaşlara giyecek, gıda ve barınma yardımı, öğrencilerin kırtasiye, giyim ve burs imkanının karşılanması, engelli vatandaşlara gerekli ekipmanların temin edilmesi sağlanacak. Bu proje ile görme engelli bireylerin atık yönetiminin başından itibaren sürece dahil edilmesi hedefleniyor.

HİLMİ TÜRKMEN: ‘’ENGELLİLER İÇİN ÇOK ÖZEL PROJELER GELİŞTİRİYORUZ’’

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye’de yaşayan engelli vatandaşların yaşam koşullarını rahatlatma, konforu ve kaliteyi onlara da yaşatma adına tabii ki herkesin bir takım çalışmaları olduğuna dikkati çekti.

Türkmen, "Görme engelli vatandaşlarımız buraya geldiğinde bu konteynıra elinde diyelim ki cam var ya da bir karton kağıt çöp var ya da bir metal var bir ahşap çöp var tabi görme engelli olduğu için normalde bunu hangi göze atacak bilemez işte biz bunu düşünerek bu gözlere sensörler yerleştirdik. O sensörlere doğru yaklaştığında eliyle yaklaşarak geldiğinde cam tarafından ses gelecek cam gözü neresiyse oraya atacak. Bu sensörler sayesinde gelecek olan sese göre elinde ki çöpü ilgili kutucuğa atacak görme engelli vatandaşımız” diye konuştu.