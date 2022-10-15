Dünya ürettiğinden fazlasını tüketiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sürdürülebilir bir dünya amacıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivalinin açılış programının arından Kocaeli Kongre Merkezinden kurulan stant ve atölyeleri ziyaret eti.KOCAELİ (İGFA) - Festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tahir Büyükakın "Şu anki tüketim alışkanlığımızdan dünyada bize sunulan imkandan 1,7 kat fazlasını harcıyoruz’’ dedi.

GERİ KAZANIM SUYUNUN ÖNEMİ

Kongre Merkezinin fuaye alanı ve otoparkta kurulan çadırda yer alan atölyeleri dolaşan Başkan Büyükakın, ‘’Bugün Kocaeli için endüstride kullanılan su miktarı yılda 39 milyon metreküp. Bizim geri kazanımdan elde ettiğimiz su ise 41 milyon metreküp. Kocaeli sanayide kullandığı suyun tamamını geri kazanım suyundan sağlayabilir. Sadece prizde bıraktığımız fişleri çıkarırsak Türkiye’nin yıllık enerji tasarrufu, toplam enerji tüketiminin yüzde 5’ine ulaşacak" ifadesini kullandı.

ASLINDA FARKINDALIK FESTİVALİ

Büyükşehir’in israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesi gibi konulara ayrı bir önem verdiğini dile getiren Başkan Büyükakın, "Böyle tüketmeye devam edersek 2050 yılında 3 kat büyük dünya lazım olacak. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Festivali aslında bir farkındalık festivali. Dünya üzerindeki 7’den 77’ye herkesin yaşam biçiminin artık sürdürülebilir olmadığını fark ettirmek amaçlı bir festival. Şu anki üretim biçimimiz ve tüketim alışkanlığımızdan dünyada bize sunulan imkandan 1.7 kat fazlasını harcıyoruz. Dünya nüfusu 2050 yılına gelindiğinde 9.6 milyara ulaşacak. Biz böyle tüketmeye devam edersek 2050 yılında 3 kat büyük dünya lazım olacak. O zaman daha fazla dünya için daha azıyla yetinelim dedik. Üretirken, tüketirken, geri kazanırken evde çöpü ayrıştırmayla başlayın. Hem eğlenerek hem de oynayarak bu bilinci yerleştirmeye çalışıyoruz. Sürekli bilinç yerleştirme çalışması yapılmaz bundan sonra adım atılması lazım. Örneğin suyu kullanırken daha dikkatli olmak, gıda maddelerini kullanırken daha dikkatli olmak, israftan kaçınmak. Tasarruf miktarını yükseltmek konusunda adımların atılması gerekiyor” açıklamasını yaptı.