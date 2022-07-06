Dünya şampiyonu Mardinli kuaföre geceden sıra

Arnavutluk’ta düzenlenen Global Fashion Progress (GFB) Uluslararası Kuaför Yarışması’nda Milli takımda dünya şampiyonu olan Mardinli kuaför Emrah Bilen’de bayramı öncesi müşteriler tıraş olmak için sıraya girdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Başta Diyarbakır olmak üzere Şanlıurfa, Mardin ve ilçelerden gelen müşteriler traş olmak için sabahlara kadar kendilerine gelecek sırayı bekliyor. Yoğun talep alan Bilen, telefonda randevu almak isteyen vatandaşlara bile cevap veremiyor.

Mardin Yeşilli ilçesinde bulunan 6 metre karelik kuaför dükkânında bayram öncesi traş olmak isteyen vatandaşların yoğun ilgisini çeken Emrah Bilen, şu anda başta Almanya’dan Diyarbakır, Şanlıurfa olmak üzere Mardin ve ilçelerinden traş olmak için buraya kadar müşterileri geldiğini söyledi.

Kurban bayramı öncesi traş olmak isteyen vatandaşların yoğunluğuna dikkat çeken Bilen, ”Telefonda arayan müşterilere cevap veremiyorum. Bende traş olmak isteyen özellikle gençler burada saatlerce bekliyor. Sabahlara kadar çalışıyorum. Müşterilerimi kırmamak için hem onlarla ilgileniyorum hem de traş ediyorum. Sağolsun onlarda bana anlayış gösteriyorlar” dedi.

Bayram sabahına kadar kuaför dükkânı açık olacak

Yoğun müşteri karşısında ne yapacağını şaşıran Bilen, iş yerini bayram sabahına kadar açık tutacağını ifade etti. Bilen,” Diyarbakır Şanlıurfa’dan olmak üzere müşterilerim geldi. Yolları uzak olduğu için onlara öncelik vererek traş ettim. Şu an da Almanya’dan gelen gurbetçi gençlerimiz bende traş olmak için sıraya girdi. Kimseyi traşsız bırakmamak için kuaför dükkânını bayram sabahına kadar açık olacak. Gelen herkesi inşallah traş edeceğim. Milli takımı temsil ederek dünya şampiyonu olduk. Bayrağımızı İstiklal marşımızı tüm dünyaya tanıttık. Bu bana yeter. “diye konuştu.

Gençler tıraş olmak için geceden sıraya girdiler

Kurban bayramı öncesi traş olmak isteyen vatandaşlar ise, dünya şampiyonu olan Emrah’ta traş olmak saatlerce yolu kat ederek buraya geldiklerini ve buna değdiğini ifade ettiler. Almanya’dan Yeşilli ilçesine akrabalarını ziyaret eden gurbetçi vatandaş İsmail Demir, Emrah dünya şampiyonu olduğunu duydum. Bende Almanya’da traş olmadım. Yeşilli ilçesine gelerek Emrah’ın yanında traş oldum. Şu anda benimle gelen akrabalarda burada traş olmak için sıra bekliyor. Ülkemizi dünyaya tanıttığı için kendisine teşekkür ediyorum. Yaptığı traşıda beğendim. Fırsat buldukça buraya gelip traş olacağım.”

Mesleğinde kendine has farklı stiliyle gençlerin ilgisini çekiyor

Mesleğinde kendine has farklı stiliyle dikkat çeken ve Türkiye'de katıldığı yarışmalarda birçok dereceleri bulunan Bilen; Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan Global Fashion Progress (GFB) Uluslararası Kuaför Yarışması'na milli takımda yer alarak Mardin'den katıldı. Bilen, yaptığı saç kesimi, boyama ve şekil verme işlemleriyle milli takımla birlikte 22 ülkeyi geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.