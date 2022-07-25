Dünya şampiyonu Mardinli kuaför ustasından örnek davranış

Mardinli dünya şampiyonu erkek kuaför ustası Emre Bilen, Yeşilli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında köylerde ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli ve çocukları saçlarını ücretsiz olarak tıraş ediyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Arnavutluk'ta düzenlenen Global Fashıon Progress (GFB) Kuaför Uluslararası Yarışmasında Milli takım ile birlikte dünya şampiyonu olan Emre Bilen, Mardin Yeşilli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında köy köy gezerek ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli ve köy çocuklarına yönelik ücretsiz tıraş yaptıklarını söyledi.

Yeşilli Halk eğitim Müdürlüğün yapmış olduğu Sosyal Sorumluluk Projesine destek verdiklerini belirten Bilen,” Kursiyerlerle birlikte her hafta bir kırsal mahalleye giderek ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli ve çocukların saçlarını traş ederek, hem vatandaşlarımızı sevindiriyoruz. Hem de kursiyerlerin öğrendiği pratik bilgilerini uygulama fırsatı bulmasını sağlıyoruz.

Bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek veriyorum. Projede katkısı bulunan Yeşilli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yetkililerine de teşekkür ediyorum.”dedi