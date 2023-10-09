Dünya kentleri Kütahya’da buluşacak

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık öncülüğünde gerçekleştirilecek olan ve Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğini yapacağı Yaratıcı Kültürel Endüstriler Zirvesi, 19-22 Ekim 2023 tarihleri arasında birçok dünya kentini Kütahya'da buluşturacak.KÜTAHA (İGFA) - Çinisiyle ünlü, zanaat ve halk sanatları alanında UNESCO yaratıcı şehri olarak 31 Ekim 2017’de tescillenen Kütahya; tarihi, kültürü ve sanatıyla zengin bir şehir.

Yeraltı ve yerüstü doğal kaynakları, geçmişten günümüze ilmek ilmek işlenen geleneksel zanaat ve halk sanatları, şehrin kültürel dokusunun temelini oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı çerçevesinde Kütahya, “kültürün sürdürülebilir bir şehri” olma yolunda büyük role sahip olduğunu dünya çapında gösterme imkânı bulmuştur.

Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Birimi ve AB Dış ilişkiler Proje Birimi tarafından yaratıcı kültürel endüstrilerimiz hakkında akademik bildirilerin sunulacağı, zanaat ve halk sanatlarıyla bezeli şehrin dinamiklerinin keşfedileceği, sektöre bazlı görüşmelerin sağlanacağı, kültür ve yaratıcılıkla iş birliklerinin güçlendirilmesini amaçlayan “Yaratıcı Kültürel Endüstriler Zirvesi” 19-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Kütahya’da gerçekleştirilecek.

Zirve içerisinde “Kütahya Halk Dansları Zeybek Sanatı İcrası” kapsamında ülkemizin çeşitli vilayetlerinde ikamet eden usta zeybek icracıları ve kaynak kişileri ve zeybek havalarına hâkim müzisyenler olarak 35 katılımcı bir araya getirilerek kültürümüzün zenginliklerinin en estetik haliyle sergilenmesi planlanırken kültürel mirasın aktarımı, usta çırak ilişkisi ile yetişen genç kuşak çocuklarımızın solo zeybek icraları ile kültürün özüne ve otantikliğine en uygun sanat icralarının nasıl korunduğunun gösterilmesi hedefleniyor.

Kapalı toplantılar, akademik bildiriler, çark-torna yarışması, raku pişirimi, gastronomi şölenleri ve dijital sergi gibi pek çok etkinliğin yer alacağı, kültürel etkileşimlerin yansıması olacak bu kapsayıcı etkinliğe; Türkiye dâhil olmak üzere dünya çapında 292 UNESCO şehri, 7 Türkiye seramik şehri, 22 kardeş şehir, 7 kardeş olmaya aday şehir, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Genel Teşkilatı (UCLG) Yönetimi ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetimi davet edildi.

Zirveye ev sahipliği yapan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık; zanaat ve halk sanatlarının şehri, çininin başkenti, Kotys’in kenti Kütahya’nın, Osmanlı mimarisinin en güzel örnekleri ile süslenen, her köşesi ayrı bir sanat ve sanatçının izlerini taşıyan sokaklarında adım atarken eşsiz gastronomi lezzetlerimizin de tadına varmanız için, bu kültürel şölenin ev sahibi olan Kütahya’ya davet ediyor.