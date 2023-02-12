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Dünya Göçebe Oyunları'nın konteynerleri depremzedeleri ısıtacak

GÜNDEM 12.02.2023, 15:00
Dünya Göçebe Oyunları'nın konteynerleri depremzedeleri ısıtacak

Afet bölgesinde gerek arama kurtarma gerekse de sosyal yaşama destek faaliyetlerini aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik’teki Dünya Göçebe Oyunları’nda sporcuların konakladığı 56 konteyneri deprem bölgesine gönderdi.BURSA (İGFA) - Türkiye’yi yasa boğan depremlerin hemen ardından Bursa’da büyük bir seferberlik başlatan Büyükşehir Belediyesi’nin deprem yaralarını sarma çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma faaliyetlerinin yanında, içme suyu hatlarının iyileştirilmesi, hasarlı yolların bakımı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yanında, bölgedeki konaklama sorununun çözümü için de devreye girdi.

Depremin ilk gününden buyana Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bizzat sahada çalışan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatıyla İznik ilçesinde bulunan konteynerler, deprem mağdurlarının konaklaması için Kahramanmaraş’a gönderildi.

Dünya Göçebe Oyunları Komitesi tarafından bu yıl İznik İlçesi’nde 4 gün boyunca 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcuyu ağırlayan konteynerler, depremzedeler için geçici de olsa sıcak bir yuvaya dönüşecek. Her birinde 6 yatak ve 3 dolabın bulunduğu 56 konteyner, vinçlerle tırlara yüklenip yıla çıkarıldı.

Depremin hemen ardından başlatılan seferberlikler ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili tüm birimlerini bölgeye gönderen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yaraları sarma çalışmaları da kesintisiz sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, halen 622 personel, 102 iş makinesi, 76 araç ve 22 arama kurtarma aracıyla bölgede canla başla çalışıyor. BUSKİ’nin 2 adet su tankeri, 2 adet vidanjör, 10 arıza bakım onarım ekibi ve hasar tespiti için görevlendirdiği 10 mühendisle Kahramanmaraş’ta sürdürdüğü çalışmalarda önemli mesafe aldı. 

YOLLARA BÜYÜKŞEHİR İMZASI

Depremde hasar gören yollar nedeniyle aksayan ulaşım, önemli bir sorun olarak ortaya çıkarken, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de gece gündüz demeden yollardaki çalışmalarını sürdürüyor. Ağırlıklı olarak Gaziantep’in Nurdağı ilçesine yönlendiren ekipler, Balıkalan Mahallesi bağlantı yolundaki çalışmaları tamamlarken, aynı zamanda enkaz kaldırma çalışmalarına da iş makineleriyle destek veriyor.

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