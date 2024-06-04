Dünya Bisiklet Günü’nde pedallar Filistinli çocuklar döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ne 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde misafir olan 250 ilkokul öğrencisi güvenli sürüş eğitiminde pedalları Filistinli çocuklar için çevirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet dostu yeni nesillerin yetişmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ne ise her gün farklı okullardan ve bölgelerden çocuklar misafir oluyor.

BİSİKLET DOSTU NESİLLER

Bu vadi bir yandan dünyaca ünlü organizasyonlara ev sahipliği yaparken, diğer yandan da ilkokul öğrencileri için düzenlenen bisiklet temalı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Bisiklet dostu nesiller yetiştiren Büyükşehir’in 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde misafiri farklı okullardan 250 ilkokul öğrencisi oldu.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN

Güvenli sürüş eğitimine katılan minikler, 8 aydır İsrail zulmüne maruz kalan Filistinli çocuklar için pedal çevirdi.

Çocuklara, özellikle yağışlı havalarda nelere dikkat etmeleri gerektiğini, kask ve yelek kullanımının önemi öğrendi

Teorik bilgilerin pratiğe dökülmesiyle birlikte çevreye duyarlı, güvenlik önlemlerini alan ve hava şartlarına göre hareket eden bisiklet kullanıcıları yetişiyor.