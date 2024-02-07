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Dündar: “Tüm imkanlarımızı seferber ettik”

GÜNDEM 07.02.2024, 09:18
Dündar: “Tüm imkanlarımızı seferber ettik”

Türkiye, geçtiğimiz yıl 6 Şubat tarihinde ‘asrın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı. Yaşanan depremlerin ardından devlet ve millet el ele vererek asrın birlikteliğini ortaya koyarken, Osmangazi Belediyesi de yaraların sarılması noktasında oynadığı etkin rol ile tüm Türkiye’nin takdirini kazandı.Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş’ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ’ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralandı. 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı. Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

ENKAZDAN KURTARILAN CANLAR TÜRKİYE’Yİ SEVİNCE BOĞDU

Afet haberini alır almaz harekete geçen Osmangazi Belediyesi, yaraları sarmak, depremzede vatandaşlarımızın yaşadığı acıları hafifletmek ve yaşanan sıkıntıları bir nebze de olsa da giderebilmek için yoğun çaba sarf etti. Tüm imkânlarını seferber eden Osmangazi Belediyesi, ilk etapta enkaz altında kalan canların hayata tutunmalarına katkı sağlamak amacıyla arama kurtarma ekibini bölgeye gönderdi. Afet haberinin hemen ardından arama kurtarma çalışmaları için yola çıkan 6 araç ve 38 kişilik sivil savunma biriminin yanı sıra 440 personel, 120 araç da deprem bölgesine giderek yaraların sarılması için çalıştı. Arama kurtarma ekibi enkaz altında kalan canlarımızı sağ olarak kurtararak tüm Türkiye’ye büyük sevinç yaşattı. Deprem sonrası süreçte ise bölge halkı için koordineli bir şekilde yardım seferberliği başlatıldı ve öncelikli ihtiyaçları karşılamaya yönelik nitelikli insani yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırıldı. Kullanılmamış kışlık kıyafet, battaniye, bebek bezi, bebek maması, yakacak, soba, erzak ve hijyen malzemesinin yer aldığı onlarca yardım TIR’ı bölgeye gönderildi.

BÖLGEDEKİ BARINMA İHTİYACINA ANINDA ÇÖZÜM

Deprem sonrası, depremden etkilenen vatandaşlar için en temel gereksinim olan barınma ihtiyacını karşılamak için de çaba sarf eden Osmangazi Belediyesi, çadır, yatak, soba ve uyku tulumunu depremzedelere ulaştırarak en önemli ihtiyaçlardan birini karşıladı. Osmangazi Belediyesi’nin ikram çadırları da kısa sürede deprem bölgesinde yerini aldı. Ekipler, sıcak yemek ikramıyla zor günlerinde depremzede vatandaşların yanında oldu. Belediye ekipleri tarafından depremzedeler için kurulan güvenli alanlarda her gün 2 bin kişilik sıcak yemek, depremden etkilenen bölgelerde depremzede vatandaşlara dağıtıldı. Ramazan ayı süresince de İslahiye ve Antakya’da her gün toplam 4 bin kişilik iftar ve sahur yemeği ikram edildi.

100 HANELİK OSMANGAZİ MAHALLESİ KURULDU

Osmangazi Belediyesi, depremden en çok etkilenen ilçelerden olan İslahiye’de prefabrik kent kurdu. 15 bin metrekare alan üzerine kurulan Osmangazi Mahallesi’ne 100 hane yerleşti. İçerisinde cami, okul, oyun parkı, millet kıraathanesi ve bilgisayar sınıfının yer aldığı geçici konutların inşaatı kısa sürede tamamlandı. Prefabrik kentin alt yapı çalışmaları, trafo, kanalizasyon, pis su temiz su giderlerinin hepsi belediye ekipleri tarafından yapıldı. İçerisine lavabo, mutfak, salon, banyosu, tuvaleti ve bunun yanında buzdolabı, çamaşır makinası ve koltukları olan konutlar depremzede vatandaşlara teslim edildi.

DEPREMZEDELERE SAĞLIK HİZMETİ SAĞLANDI

Depremden etkilenen bölgelerde, alt yapının bozulması ile birlikte su ve temizlik malzemelerine erişimin kısıtlı olması gibi faktörler, salgın hastalıklar ile haşere oluşumu riskini de ortaya çıkardı. Osmangazi Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlığı için bulaşıcı hastalıkların taşınmasına neden olan haşereler ve kemirgenlere karşı depremzedelerin kaldığı çadırların etraflarını ve çöp konteynerlerini düzenli olarak ilaçladı. Ayrıca 1 doktor, 2 laborant, 1 psikolog, 1 hemşire ve 1 tıbbı sekreterden oluşan ekip, geçici konaklama merkezleri ve çadır kentlerde kalan çocuklar başta olmak üzere deprem mağduru vatandaşlara sağlık taraması yaptı.

DÜNDAR: “YARDIM ZİNCİRİNDE YERİMİZİ ALDIK”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaşanan büyük acıda yardımlaşma duygusunun en üst düzeye çıktığını ifade ederek, “Tüm imkânlarımızı deprem bölgesi ve depremzede vatandaşlarımız için seferber ettik. Arama kurtarma faaliyetlerinden insani yardımlara kadar, deprem bölgesi ve depremzede vatandaşlarımız için her alanda çalıştık. Deprem sonrası oluşturulan sevgi, birlik, beraberlik ve yardım zincirinde biz de Osmangazi Belediyesi olarak yerimizi aldık. Yaralarımızı hep birlikte sardık. Asrın felaketinin yıldönümünde, devletimiz yapmış olduğu hizmetlerle, vatandaşlarımızın ihtiyacı olan konutları teslim ederek, onların yanında olduğunu gösterdi. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim, bir daha bizleri böyle bir felaketle imtihan etmesin” dedi.

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