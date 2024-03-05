31 Mart yerel seçimleri gittikçe yaklaşıyor. Vatandaşların beklentileri ve istekleri de artıyor. Engellilerin belediyelerden beklentilerini Herkes Duysun mikrofonuna anlatan Bursa Engelliler Düşünce Kulübü Derneği Başkanı Hasan Duman, “Belediyelerde ‘Engelliler Daire Başkanlığı’ kurulmalı.” dedi.Esmanur GÜLBAHAR/ Ahmet GÜNAY/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Toplumda önemli bir yere sahip olan engellilerin belediyelerden beklediklerini Herkes Duysun muhabiriyle paylaşan Bursa Engelliler Düşünce Kulübü Derneği Başkanı Hasan Duman, Bursa Büyükşehir Belediyesinin engelsiz şehir planı çerçevesinde projeler üretmesini beklediklerini kaydetti.

“MECLİSTE ENGELLİLERE SÖZ HAKKI VERİLMELİ”

Başkan Hasan Duman, mecliste ve belediye seçimlerinde engellilere hak tanınması gerektiğini vurgulayarak, “31 Mart yerel seçimlerini umutlu görmek ve beklentilerimizin yerine gelmesini isterdik ancak gelinen nokta itibariyle belediye meclis üyeliklerinde ve başkanlıklarında engellilerin taleplerinin çok dikkate alındığını söyleyemeyiz. Belediye meclis üyesi adaylarında engelli yok. Belediye başkanlığı için zaten engellilerden başvuru olmadı. Böylece temsil noktasında bir eksiklik, sıkıntı var. Yine de buna rağmen 2024 seçimlerini engellilerin hayatını kolaylaştırmak, engellileri sosyalleştirmek ve kamusal hayata ulaşımlarını, erişimlerini sağlamak bakımından önemsiyoruz. Özellikle Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin engelsiz şehir planı çerçevesinde bir şeyler yapmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

HASAN DUMAN: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEK ALINMALI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden örnek alınması gereken projeler olduğunu kaydeden Başkan Duman, “Gerek mevcut belediyenin, gerek kazanan belediyenin yapmasını istediğimiz çok önemli bir hizmet var. Belediyede yapısal olarak kanunlara uygun Engelliler Koordinatörlüğü veya Engelliler Daire Başkanlığı kurulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. İstanbul’da olduğu gibi, ‘Engelsiz Yaşam Merkezi Kamp Alanı’ oluşturulmasını özellikle önemsiyor ve bekliyoruz. Caddelerin, kaldırımların düzenlenmesini, ulaşım araçlarının düzenlenmesini bekliyoruz.” dedi.