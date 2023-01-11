Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Kitap Kafesi'nde kitapların sayfaları sızlıyor

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından 2015 yılında açılışı yapılan Kitap Kafe’de bulunan kitapların sayfaları sızlıyor.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta edebiyat ve okuma tutkunlarına kapalıyız, diyen kitap kafenin kapıları ne zaman aralanacağı sorusu merak konusu oldu.

Büyük bir umutla, Kahramanmaraş’ta bir ilk mottosuyla açılan ‘Kitap Kafe’ amacına ulaşamayınca şehir merkezinde kapısına kilit vuruldu, kapılar pas tuttu.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapılan ve birkaç etkinlik yapıldıktan sonra kapılarına kilit vurulan, bir türlü halkın hizmetine açılmayan, sadece evet bunu yaptık demek için yapılan kitap kafenin kapalı olması edebiyat ve okuma tutkunlarının tepkisine neden oldu.

‘Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapılan ve şehirde bu tarz tamamlanmayan, yarım kalan, amacına ulaşmayan projelere harcanan paralara yazık’ denilerek tepki gösterilen ve bakımsızlıktan adeta hurda haline gelen bu Kitap Kafe’nin durumun ne olacağı merak konusu olarak gizemini korurken, edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’a bu görüntüler yakışmadığı edebiyat ve kitap severler tarafından dile getirildi.